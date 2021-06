I diritti esclusivi della Women’s Champions League e la partnership con YouTube: doppio colpo per DAZN

DAZN ha acquisito i diritti globali per trasmettere la UEFA Women’s Champions League per le prossime quattro stagioni, dal 2021 al 2025. Come parte di questo accordo storico, per far crescere ulteriormente lo sport, DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) ha stretto una partnership con YouTube che, per la prima volta, renderà la competizione live e disponibile per i fan di tutto il mondo. È la prima volta che UEFA centralizza i diritti tv di tutte le partite di Champions League femminile su un’unica piattaforma globale. In un momento in cui lo sport femminile professionistico continua a lottare per una maggiore visibilità, questa nuova partnership offre alle giocatrici, ai club e alla competizione stessa, un’importante visibilità rendendo le partite per tutta la stagione disponibili ai fan di tutto il mondo. Per le prime due stagioni (2021-23), infatti, i tifosi potranno seguire live e on demand su DAZN tutte le 61 partite, dalla fase a gironi fino alla finale, e gratuitamente sul canale YouTube di DAZN. Per le ultime due stagioni (2023-25), invece, tutte le 61 partite saranno in diretta su DAZN mentre 19 partite saranno disponibili sul canale YouTube di DAZN.

Diritti esclusivi

L'accordo pluriennale garantisce a DAZN i diritti esclusivi in tutto il mondo, ad eccezione dei paesi MENA (Medio Oriente e Nord Africa) – dove saranno a disposizione clip e highlights – e della Cina. Si tratta di uno dei più grandi accordi di trasmissione nella storia del calcio femminile e rappresenta un'ulteriore conferma dell'impegno globale di DAZN per lo sport femminile, che ha come obiettivo quello di far crescere la UEFA Women's Champions League, avvicinando sempre più tifosi alle squadre e ispirando le future generazioni di sportivi. A questo proposito, DAZN debutta oggi sul proprio canale YouTube dedicato alla UEFA Women's Champions League con il cortometraggio "We All Rise With More Eyes". Il film, diretto dalla pluripremiata Alyssa Boni e doppiato dal rapper britannico FLOHIO, trasmette la visione a lungo termine di DAZN, ovvero la forza inarrestabile che una maggiore visibilità avrà nel portare la competizione femminile a nuovi livelli e ben descrive l'effetto positivo e il circolo virtuoso che si innesca quando "più occhi" si concentrano sull'evento sportivo.

Sensazioni

James Rushton, Co-CEO, DAZN Group: “Siamo entusiasti di essere la nuova emittente globale della UEFA Women’s Champions League e non vediamo l’ora di lavorare con YouTube e Google per avvicinare i fan al gioco e far brillare le sue stelle come mai prima d’ora. DAZN è stata fondata con l’obiettivo di rendere gli sport premium più accessibili e cosa c’è di più accessibile che centralizzare i diritti per la prima volta rendendo disponibili gratuitamente tutte le partite su YouTube? Da un giorno all’altro, questo renderà il calcio femminile più facile da guardare in tutto il mondo. In questo percorso, lavoreremo per offrire un prodotto qualitativamente eccellente a cui si aggiungeranno nuovi contenuti che contribuiranno a dare risonanza alla competizione”.

Cécile Frot-Coutaz, Head of EMEA, YouTube: “YouTube è la destinazione globale per contenuti premium e diversificati. Siamo felici di poter collaborare con DAZN e la UEFA per portare le partite della UWCL ai fan di tutto il mondo, in diretta e gratuitamente su YouTube. La pandemia ha creato molta incertezza per lo sport e in particolare per lo sport femminile. È più importante che mai trovare ora nuovi ed entusiasmanti modi per consentire ai fan di godersi questa competizione di grandissimo livello. Siamo entusiasti di poter portare la UEFA Women’s Champions League sulla piattaforma e aiutare questo sport ad essere visibile ai fan di tutto il mondo”.

Nadine Kessler, Chief of Women’s Football, UEFA: “Si tratta di un accordo unico per il calcio femminile poiché questa partnership tra UEFA, DAZN e YouTube farà in modo che la UEFA Women’s Champions League possa essere seguita dai tifosi e da tutti coloro che amano questo gioco ovunque si trovino nel mondo. Questo livello di visibilità cambia completamente la prospettiva, poiché le migliori giocatrici e le migliori squadre femminili del mondo possono ispirare più ragazze e ragazzi ad innamorarsi di questo sport. Insieme stiamo portando il calcio femminile nel mondo e tutti coloro che ci seguiranno faranno davvero la differenza per raggiungere qualcosa di più grande”.

Guy-Laurent Epstein, Marketing Director, UEFA: “Siamo felici di aver trovato partner così innovativi come DAZN e YouTube, in grado di dare ai fan di tutto il mondo l’opportunità di avere accesso gratuitamente alla migliore competizione calcistica per club femminile del mondo. È esattamente quello che desideravamo quando abbiamo deciso di centralizzare i diritti tv e rinnovare il formato della competizione. Alla fine è stata una decisione facile da prendere per la UEFA, poiché l’offerta avanzata da DAZN e YouTube era la più convincente, oltre alle grandi opportunità promozionali che questa partnership può portare alla competizione e al calcio femminile in generale”.

Ada Hegerberg, Capocannoniere storica della UEFA Women’s Champions League e star dell’Olympique Lyonnais: “Sono entusiasta di questa partnership. Per anni, le persone hanno avuto difficoltà ad accedere alla visione di questa competizione. Ora hanno l’opportunità unica di guardarla in ogni parte del mondo. Il gioco si sta aprendo a milioni, potenzialmente miliardi di tifosi, il che non ha precedenti. Questa è una partnership rivoluzionaria e molto positiva per la più grande competizione per club nel calcio femminile. Finalmente ci viene dato qualcosa che chiedevamo da molto tempo. È ora che il calcio femminile abbia questo tipo di visibilità!”.

Nuovo canale YouTube

Per saperne di più, DAZN, YouTube e la UEFA invitano tutti i media e i fan ad iscriversi al nuovissimo canale YouTube dedicato alla UEFA Women's Champions League di DAZN – dove saranno disponibili tutte le partite e i contenuti legati alla competizione – e seguire in diretta l'evento speciale che annuncerà l'accordo e che vedrà la partecipazione delle persone sopra citate.