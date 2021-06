Danimarca-Belgio si è fermata al decimo minuto del primo tempo per rendere il giusto omaggio a Christian Eriksen, ricoverato in ospedale dopo il malore di sabato scorso.

Lo stadio intero e i giocatori in campo, compreso l’arbitro, hanno applaudito il centrocampista danese che si sarà certamente commosso davanti alla tv nel vedere questo spettacolare tributo dedicatogli dai suoi compagni, dagli avversari del Belgio e dai tifosi presenti sulle tribune. Un gesto bellissimo che conferma l’amore della gente per un grande giocatore come Eriksen…