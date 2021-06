Danilo Petrucci rischia di restare senza un posto in MotoGP: “non posso essere triste se dovessi lasciare”

I piloti della MotoGP sono stati protagonisti questa mattina della prima sessione di prove libere del Gp di Catalogna, nelle quali è stato un sorprendente Aleix Espargaro, con l’Aprilia, a prendersi il primo posto della classifica dei tempi.

Solo 14° Danilo Petrucci, che non sta di certo brillando in questo inizio di stagione, riuscendo ad ottenere come miglior risultato un quinto posto sotto la pioggia di Le Mans. Il prossimo anno si prospettano diversi salti di categoria dai giovani piloti della Moto2 e, dunque, il futuro di Danilo Petrucci, ma anche del suo compagno di squadra Lecuona, in Tech3, non è sicuro.

Il pilota italiano spera di poter continuare la sua carriera nel mondo a due ruote, ma è anche sereno nel caso in cui ciò non dovesse accadere, consapevole di aver fatto una buona carriera, di aver dato tutto se stesso e di non riuscire, al momento ad ottenere buoni risultati e a lottare con i migliori: “non posso nascondermi dietro ad un dito, conosco perfettamente la mia situazione. Diciamo che non ho molti rimpianti. Ho dato tutto quello che avevo durante quest’anno. Sono arrivato in MotoGP a 21 anni, provenendo dalla Superstock. Ho fatto di tutto per rimanere in MotoGP“, ha spiegato il ternano a Motorsport.