Dall’Igna sogna Valentino Rossi su una Ducati col team VR46, il Dottore lusingato: “non è ancora deciso”

Nelle ultime settimane si è tanto parlato del futuro di Valentino Rossi. Dalla Spagna è scoppiata la clamorosa bomba di un ritiro del Dottore addirittura a stagione in corso: voce che il nove volte campione del mondo ha smentito oggi categoricamente al Sachsenring, dove domenica si correrà il Gp di Germania.

Valentino Rossi ha anche risposto alle recenti parole di Gigi Dall’Igna, che intervistato da GpOne, si è detto desideroso di vedere il Dottore su una Ducati nel suo team VR46 il prossimo anno: “sinceramente, al momento non lo so. Bisognerà vedere un sacco di cose, anche i risultati di queste due gare. Però è bello sapere che Dall’Igna ha detto così, mi fa molto piacere. Però non lo so, vedremo nelle prossime settimane come si evolve la situazione“.

Valentino Rossi, poi, ha fatto intendere che preferisce lasciare il posto ad un giovane pilota: “non è ancora deciso sinceramente, vediamo. A noi piacerebbe continuare con il nostro progetto, quindi avere dei piloti italiani e dell’Academy. Al momento Bezzecchi è quello in cima alla lista, però bisognerà vedere anche come vanno le gare e quello che vuole fare lui. Nei prossimi giorni sapremo la moto, penso tra la Germania ed Assen, poi vedremo per i piloti”.