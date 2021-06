Croazia-Scozia, gol assurdo di Luka Modric: l’esterno destro del croato è poesia pura [VIDEO]

Croazia-Scozia regala emozioni, spettacolo e tanti gol. Il più bello è senza dubbio quello di Luka Modric, che permette ai biancorossi di passare nuovamente in vantaggio dopo il botta e risposta Vlasic-McGregor. Un esterno destro a giro fenomenale quello del campione del Real Madrid, che non lascia scampo al portiere avversario e regala il 2-1 alla Croazia. Una rete fondamentale per il passaggio del turno perché, in caso di vittoria, i croati festeggerebbero la qualificazione agli ottavi come una delle migliori terze.