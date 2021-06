Cristiano Ronaldo sposta la Coca-Cola, Pogba toglie la birra e… Nainggolan? Radja esilarante sui social [FOTO]

Nelle ultime ore si parla tanto dei gesti in conferenza stampa, agli Europei di calcio 2021, di Cristiano Ronaldo e Paul Pogba. Il calciatore portoghese, alla vigilia dell’esordio contro l’Ungheria, ha tolto dalla sua postazione due bottigliette di Coca Cola, sponsor degli Europei, perchè non la considera una bibita salutare, promuovendo poi l’acqua.

Il collega francese, invece, dopo la vittoria di ieri contro la Germania, ha spostato una bottiglia di birra Heineken perchè va contro la sua fede religiosa: i musulmani, infatti, vietano l’uso di alcol e quindi Pogba ha voluto evitare che la sua figura venisse accostata alla birra.

I due episodi hanno fatto scatenare i tifosi, che sui social hanno dato vita a tantissimi meme, video divertenti, parodie e commenti tutti da ridere. Il più esilarante di tutti, però, è stato Radja Nainggolan: il calciatore belga del Cagliari ha pubblicato una storia Instagram con una sua foto in conferenza stampa con di fronte a sè qualsiasi tipologia di bibita e non solo. Dalla Vodka al Bacardi e di fronte a Nainggolan spunta anche una bottiglia di alcool denaturato, perchè in tempi di Covid può tornare sempre utile.