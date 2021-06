Cristiano Ronaldo sfida un fotografo sul set del Portogallo: “meglio di te” [VIDEO]

Cristiano Ronaldo sa come far parlare di sè. Il calciatore del Portogallo, che agli Europei si è reso subito protagonista grazie ad un clamoroso affondo a Coca Cola e alle reti segnate nel match di esordio, continua ad essere al centro dell’attenzione per il suo atteggiamento.

Questa volta, però, si tratta di un episodio divertente, nel quale CR7 è stato scherzoso e ironico. Durante un set fotografico del suo Portogallo, Ronaldo ha chiesto al fotografo di poter scattare le foto al suo posto, col suo compagno Pepe in posa per gli scatti.

“Fammi far euna foto”, ha detto CR7 al fotografo durante il media day, prendendo la macchina fotografica e scattando una foto al suo compagno di squadra. “Meglio di te”, ha affermato poi l’attaccante dela Juventus, mostrando il suo scatto al fotografo.

Un simpatico siparietto, nel quale Cristiano Ronaldo ha voluto mostrare ironicamente le sue doti da fotografo, prendendo in giro il professionista al suo fianco.