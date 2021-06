Cristiano Ronaldo show agli Europei: CR7 snobba lo sponsor e caccia le bottiglie di Coca Cola [VIDEO]

Non è ancora sceso in campo, ma Cristiano Ronaldo si è subito reso protagonista agli Europei di calcio 2021. Il Portogallo di CR7 esordirà domani contro l’Ungheria e in attesa di vedere cosa l’attaccante della Juventus riuscirà a fare, è stato in conferenza stampa, oggi, che ha attirato l’attenzione.

E’ diventato infatti virale un video nel quale Ronaldo, appena sedutosi davanti ai giornalisti, ha spostato le due bottiglie di Coca Cola poste vicino alla sua seduta nascondendole. Coca-Cola è partner della rassegna continentale di calcio, ma CR7 non se ne è preoccupato particolarmente questo pomeriggio. L’attaccante portoghese ha alzato poi una bottiglia d’acqua, affermando “acqua!”, come a voler dire che è quella l’unica bevanda che bisogna consumare e che la Coca-Cola non è una bibita salutare.

Un gesto che sicuramente non piacerà a Coca Cola: si tratta infatti di un gravissimo danno d’immagine, al quale difficilmente si potrà porre rimedio.