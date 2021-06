Cosa è successo ad Eriksen? La spiegazione del medico: “aritmia cardiaca, ma il caso va approfondito”

Christian Eriksen sta bene ed è cosciente. Questa notizia ha fatto il giro del mondo ormai da un po’, rassicurando tutti gli appassionati in allarme per le condizioni del calciatore della Danimarca, che ha perso i sensi durante la sfida d’esordio agli Europei 2021 contro la Finlandia.

Momenti di panico e terrore a Copenaghen, dove la prontezza del capitano Kjaer è stata sorprendente. Eriksen è stato trasportato immediatamente in ospedale, dopo aver ricevuto un massaggio cardiaco e già nella barella che lo ha portato fuori dal campo da gioco, fortunatamente il calciatore danese era apparso sveglio e cosciente.

Le parole del medico

A fare chiarezza su quanto accaduto ad Eriksen è stato Giovanni Caldarone, medico dello Sport con alle spalle 8 Olimpiadi: “rientra in quegli episodi, non nuovi tra gli sportivi, che sono quasi sempre di aritmia cardiaca, ovvero crisi aritmiche che comportano un aumento dei battiti, con conseguente malore e lyleriperdita dei sensi ma che possono persino portare alla morte. Eriksen è stato trattato clinicamente, visto che il soccorso è stato fatto non con un defibrillatore ma con massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, che sono riusciti bene, visto che sembra si sia ripreso, e c’è stato il tempo per portarlo in ospedale dove ora saranno fatti tutti gli accertamenti del caso. C’è da tenere presente però che talvolta questi episodi possono ripetersi e non necessariamente durante lo sforzo fisico. Dunque il caso va approfondito e seguito perché a volte ci sono dietro malattie cardiache silenti che poi improvvisamente danno prova di sè”, ha spiegato all’Adnkronos.