Cori da brividi al Parken Stadium, tifosi di Danimarca e Finlandia uniti per Eriksen [VIDEO]

Momenti di terrore al Parken Stadium di Copenaghen, dove è in corso la sfida tra Danimarca e Finlandia. Il match è stato sospeso a seguito del malore di Eriksen che ha allarmato tutti gli spettatori, gli appassionati di calcio e non solo. Il calciatore danese è stato subito portato in ospedale ma le sue condizioni non sembrano preoccupanti: Eriksen, infatti, è cosciente ed è sotto osservazione in ospedale.

Intanto, allo stadio, in attesa di vedere i giocatori tornare in campo, i tifosi sono stati protagonisti di cori da brividi. Momenti commoventi e speciali oggi al Parken Stadium: dopo il malore di Eriksen le due tifoserie rivali si sono unite per mandare tutto il loro supporto al calciatore danese. “Christian”, hanno gridato i tifosi finlandesi, “Eriksen”, rispondevano invece i danesi.