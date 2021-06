Antonio Conte verso il ritorno in Premier League, Tottenham all’assalto: ballano però tre milioni

Terminata l’avventura con l’Inter, salutata dopo la vittoria del 19° Scudetto, Antonio Conte adesso è a caccia di una nuova avventura che potrebbe spingerlo verso la Premier League.

Sulle tracce dell’allenatore pugliese si è messo il Tottenham, che ha già avviato i contatti con il manager campione d’Italia, individuato come profilo ideale per rilanciare gli Spurs dopo una stagione deludente. Al momento c’è distanza tra domanda e offerta, la differenza è di tre milioni di euro dunque nei prossimi giorni le parti dovranno lavorare per chiudere la forbice.

Paratici con Conte

Per non farsi mancare nulla, il Tottenham ha intenzione anche di rivoluzionare il settore sportivo con l’ingaggio di Fabio Paratici, fresco di addio alla Juventus. L’ex bianconero tornerebbe così a lavorare con l’allenatore pugliese dopo l’esperienza a Torino, culminata con la vittoria di due Scudetti. Nel caso in cui Paratici dovesse accettare l’offerta del Tottenham, si troverebbe a dover fare i conti con numerosi situazioni spinose tra cui il futuro di Harry Kane, finito nel mirino del Manchester City.