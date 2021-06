Addio o rinnovo? Novità sul futuro di Valentino Rossi, il Team Petronas esce allo scoperto con una nota

Le voci circolate sul futuro di Valentino Rossi, riguardanti l’imminente annuncio di una separazione a fine stagione con il Team Petronas, sono state prontamente smentite dalla scuderia malese.

Nessuna decisione al momento è stata assunta riguardo il 2022, dunque la line-up della prossima stagione non è una questione all’ordine del giorno per il team satellite della Yamaha. La conferma è giunta nella tarda mattinata di oggi, con una nota pubblicata dalla Petronas e affidata al sito Crash.net.

Il comunicato della Petronas

Queste le parole della scuderia malese sul futuro di Valentino Rossi: “non abbiamo ancora determinato la nostra formazione di piloti per la stagione 2022, tuttavia una volta che il rapporto con Valentino arriverà alla conclusione, ci aspettiamo di tornare a concentrarci sul nostro obiettivo di trovare i migliori giovani piloti. La nostra filosofia di selezione dei piloti è stata la stessa fin dall’inizio: lo sviluppo del talento. Lavorare con Valentino Rossi è stata una grande opportunità per la squadra e questo rapporto ha permesso ai nostri talenti di crescere. Aver scelto un pilota più esperto è un’eccezione. Ci aspettiamo di favorire i giovani in futuro”.