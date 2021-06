Macina record e vale la metà dell’Italia: i segreti dell’Austria, l’avversaria degli azzurri negli ottavi di Euro 2021

Sul cammino dell’Italia ci sarà sabato prossimo l’Austria, qualificatasi come seconda del Gruppo C e dunque avversaria degli azzurri negli ottavi di finale di Euro 2021. Una sfida da dentro o fuori che la Nazionale di Mancini non può assolutamente fallire, considerando l’ottimo percorso compiuto fino a questo momento, con tre vittorie su tre partite giocate e nessun gol subito.

L’Austria però non è assolutamente un avversario da prendere sotto gamba, dal momento che dispone di un’ottima rosa capace non solo di qualificarsi per la prima volta alla fase finale di un Europeo, ma anche di staccare il pass per gli ottavi di finale: traguardo mai raggiunto prima. Obiettivi raggiunti grazie all’ottimo lavoro del ct Franco Foda, insediatosi nel 2017 e riuscito a trascinare la sua nazionale tra le migliori 16 squadre d’Europa.

Il percorso dell’Austria

La selezione austriaca si è qualificata alla fase finale di Euro 2021 grazie al secondo posto ottenuto nel Gruppo G alle spalle della Polonia, totalizzando 19 punti e una serie incredibile di risultati positivi. Nella rassegna europea invece è riuscita a centrare contro la Macedonia del Nord la prima vittoria in una fase finale di un Europeo della propria storia, bissando poi questo successo nel match decisivo con l’Ucraina. Nel mezzo anche il ko contro l’Olanda, ininfluente ai fini della qualificazione agli ottavi.

La rosa dell’Austria

Sulla carta, il pronostico è sbilanciato nettamente a favore dell’Italia, considerando anche il valore delle due rose in termini economici. Quello dell’Austria si ferma a 351 milioni di euro (fonte Transfermarkt), la metà di quello dell’organico azzurro che vale ben 750 milioni di euro. L’osservato speciale nella squadra di Foda non può che essere Alaba, fresco di passaggio al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Occhi puntati anche su Arnautovic, ex Inter e vicino al trasferimento al Bologna, oltre che sugli esterni Lainer e Ulmer. La classe di Sabitzer e il talento di Christoph Baumgartner saranno infine altre due armi pericolose a favore dell’Austria, pronta a schierarsi con un 4-2-3-1 o con un 3-5-2 che gli permetterà di sfruttare a pieno la corsa dei propri esterni.

Precedenti

Gli scontri diretti tra Austria e Italia sono stati in passato davvero molti, quello che si terrà sabato a Wembley per gli ottavi di finale di Euro 2021 sarà il 38° precedente: il bilancio parla di 17 vittorie azzurre, 8 pareggi e 12 vittorie austriache. Il 20 agosto del 2008 l’ultimo confronto tra le due squadre, affrontatesi in un amichevole terminata 2-2. Nelle grandi manifestazioni invece, la Nazionale si è imposta nella maggior parte dei casi, come per esempio ai Mondiali di Francia ’98 (2-1, gol di Vieri e Baggio) e a quelli di Italia ’90 (1-0, Schillaci): vittorie arrivate in entrambi i casi ai gironi.