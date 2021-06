Colbrelli ha spinto Roglic? Sui social tutti contro il campione italiano: la verità di Sonny

Il Tour de France 2021 è iniziato all’insegna delle cadute: nelle prime tre tappe della Grande Boucle sono stati tanti gli episodi che hanno preoccupato tutti gli appassionati. Incidenti davvero spaventosi, come quello avvenuto oggi a Roglic, finito rovinosamente a terra dopo un contatto con Sonny Colbrelli.

Le immagini non sono chiarissime, ma sui social tantissimi tifosi stranieri chiedono la squalifica del neo campione italiano di ciclismo per una presunta spinta. Nulla di tutto ciò: Colbrelli non ha spinto Roglic e al termine della tappa ha spiegato cosa è accaduto: “mi dispiace davvero per lui, mi ha toccato e fino all’arrivo ci ho pensato, mi dispiace ma io sono uscito per seguire van der Poel e lui veniva su davvero forte, e si è toccato con me, non potevo farci nulla. Lui aveva perso il suo treno e seguiva quello dell’Alpecin, che sapeva che lo portava fuori però aveva 20 metri e ios ono uscito per seguirlo e si è toccato con me, mi dispiace, ma come è caduto lui sono cadute tante altre persone“, ha affermato l’azzurro.

“Mi dispiace veramente tanto per Primoz. Mentre eravamo in corsa ho sentito qualcuno che agganciava la mia ruota, ma non avevo capito cosa fosse successo e per questo ho alzato il braccio per chiedere cosa stesse accadendo alle mie spalle. Purtroppo ho visto che era proprio Roglic che era finito sulla mia ruota. Appena è finita la corsa, sono andato immediatamente alla Jumbo-Visma per sapere come stava Roglic, ha fatto una brutta caduta”, ha aggiunto poi Colbrelli.

Roglic ha portato a termine la tappa ma è stato costretto poi a sottoporsi ad una serie di accertamenti in ospedale. Per lo sloveno, fortunatamente, nulla di grave: domani sarà regolarmente al via della 4ª tappa del Tour de France.