Sonny Colbrelli è il nuovo campione italiano su strada! Battuto Masnada in volata ad Imola

Sonny Colbrelli è il nuovo campione italiano di ciclismo su strada. Il bresciano della Bahrain Victorious si è preso una splendida vittoria in volata sulle strade di Imola, lasciandosi alle spalle Masnada e Zoccarato.

Una volata senza storia, al termine della quale è Sonny Colbrelli ad alzare le braccia al cielo per una splendida vittoria. Il ciclista della Bahrain è rientrato piano piano sui fuggitivi, in fuga da questa mattina, riuscendo ad imporsi e, dunque, a mettersi addosso la maglia tricolore. Colbrelli ha chiuso la sua gara in 5.29.25, secondo Masnada a +00.02, terzo Zoccarato a +00.37. Nono invece Vincenzo Nibali, a +02-0, seguito da Pozzovivo.