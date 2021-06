Chi è il giocatore più veloce di Euro 2021? Al primo posto un italiano, Mbappé fuori dalla top-40

Giocatori oppure sprinter? Centometristi o ali offensive? Difficile dire dove finisce uno e inizia l’altro, fatto sta che il mondo del calcio ormai ha nella componente fisica una delle proprie peculiarità, soprattutto quando si tratta di velocità.

Proprio in riferimento a questo tema, la Uefa ha diramato una particolare statistica che riguarda i giocatori più veloci di Euro 2021, facendo luce sulla velocità di punta più alta raggiunta in campo. L’Italia e l’Ungheria possono fregiarsi dell’onore di avere in rosa i calciatori più rapidi, ovvero Leonardo Spinazzola e Loic Nego, entrambi arrivati a 33,8 km/h. Oltre a Spinazzola, anche Di Lorenzo figura nella top-ten con un ottimo ottavo posto davanti a Hinteregger e Schick. Addirittura fuori dai primi 40 Kylian Mbappé, accreditato di una velocità di punta di 31,3 Km/h.

La classifica dei giocatori più veloci di Euro 2021:

Leonardo Spinazzola (Italia) 33,8 Km/h

Loic Nego (Ungheria) 33,8 Km/h

Daniel James (Galles) 33,5 Km/h

Andreas Christensen (Danimarca) 33,3 Km/h

Raheem Sterling (Inghilterra) 33,1 Km/h

Connor Roberts (Galles) 32,8 Km/h

Breel Embolo ( Svizzera) 32,8 Km/h

Giovanni Di Lorenzo (Italia) 32,6 Km/h

Martin Hinteregger ( Austria) 32,4 Km/h

Patrick Schick (Repubblica Ceca) 32,4 km/h

La classifica di velocità degli altri azzurri a Euro 2021: