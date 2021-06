Clamoroso al Tour de France! Una tifosa causa una spaventosa maxi caduta [VIDEO]

E’ iniziato oggi il Tour de France 2021! Gli appassionati di ciclismo, dopo lo spettacolo del Giro d’Italia, vinto da Egan Bernal, tornano a vivere forti emozioni con i campioni delle due ruote. Non mancano i colpi di scena e gli episodi clamorosi: la prima tappa del Tour de France regala subito un grosso spavento.

A circa 43 km dal traguardo i ciclisti sono stati sorpresi da una spaventosa maxi caduta causata da una tifosa a bordo strada, che si è ‘affacciata’ troppo verso la strada. E’ stato impossibile per i corridori , in particolar modo per Tony Martinm evitare la tifosa ed il suo cartello: la caduta è stata tremenda e devastante. Il tedesco della Jumbo-Visma ha battuto violentemente la testa a terra e ha riportato varie escoriazioni sul corpo, ma è tornato in sella alla sua bici, tanti altri corridori sono rimasti coinvolti, anche il neo campione italiano Sonny Colbrelli e Vincenzo Nibali.