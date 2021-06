Chicchi di grandine grossi come palline da golf, a casa Raikkonen arriva la bufera: auto distrutta [VIDEO]

I piloti della Formula 1 sono pronti per la seconda gara consecutiva in Austria, dopo la vittoria al GP di Stiria di Max Verstappen. C’è chi ha preferito restare nei pressi del circuito austriaco e chi, invece, ha preferito rientrare a casa dalla famiglia per ricaricare le energie e rilassarsi un po’. Tra questi c’è Kimi Raikkonen, che vive a Zugo, in Svizzera, dove ieri si è abbattuta una spaventosa tempesta di grandine: il pilota finlandese ha ripreso tutto col suo cellulare, pubblicando poi foto e video nelle sue storie Instagram.

Scene davvero impressionanti: dal cielo cadevano dei chicchi di grandine grossi come palline da golf e altrettanto pesanti e dure. Nelle storie di Raikkonen si vede l’acqua della piscina in tempesta, con grossi zampilli causati dalla grandine caduta. Ma non finisce qua: una volta terminata la bufera, Raikkonen ha mostrato i danni causati dalla grandine: il finlandese dovrà riparare il tetto della casa, bucato dalla grandine, ma soprattutto ha bisogno di una riparatina alla sua auto.

L’Alfa Romeo di Raikkonen è andata distrutta: quasi tutti i vetri sono stati frantumati e sulla carrozzeria si vedono i segni della grandine. “Cara Alfa, possiamo avere un veloce pitstop domani in fabbrica?”, ha chiesto il finlandese sui social. La moglie ha postato poi la foto dei chicchi di grandine dentro ad un bicchiere.