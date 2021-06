Chi sono i cinque rigoristi dell’Italia? Il ct Mancini ha già deciso, c’è una sorprendente esclusione

Si comincia a fare sul serio a Euro 2021, oggi scattano gli ottavi di finale in cui non sono permessi errori. Chi sbaglia paga con l’eliminazione, per questo motivo l’Italia di Mancini non può assolutamente abbassare la guardia contro l’Austria. Essendo una sfida da dentro o fuori, c’è l’eventualità di proseguire il confronto ai supplementari e poi ai rigori, per questo motivo il ct azzurro ha già scelto quelli che saranno con ogni probabilità i cinque rigoristi della nostra Nazionale.

Chi sono i cinque rigoristi dell’Italia?

Mancini ha deciso di affidare il compito a cinque giocatori di sicuro affidamento, gente che sa assumersi le proprie responsabilità in un momento complicato e delicato. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta, i rigoristi dell’Italia dovrebbero essere Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci. L’italo-brasiliano ha una percentuale di realizzazione vicina all’85% e in azzurro ne ha realizzati cinque su cinque, dunque ci sono pochi dubbi sulle sue qualità. Stessa cosa dicasi per Ciro Immobile, rigorista della Lazio e cecchino infallibile dagli 11 metri. Acerbi e Berardi sarebbero alla prima assoluta in azzurro, ma l’esterno offensivo del Sassuolo sa come far gol dal dischetto. L’ultimo dovrebbe essere Bonucci, chiamato al riscatto visto che dei tre rigori tirati con l’Italia ne ha sbagliati due, sempre durante la lotteria. Stona infine l’assenza di Lorenzo Insigne, ma lo scugnizzo napoletano dovrebbe essere il sesto in caso di oltranza.