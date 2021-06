Valentina Nulli Augusti, hostess amante della vita mondana: chi è la fidanzata di Tommaso a Temptation Island

Un matrimonio alle spalle, un lavoro come hostess e un fidanzato molto più giovane di lei. Nella nuova edizione di Temptation Island c’è anche Valentina Nulli Augusti, 40enne fidanzata con Tommaso Eletti che ha 19 anni meno di lei. La coppia partecipa al programma di Canale 5 per la troppa gelosia di lui, al punto da non permetterle di uscire con gli amici per trascorrere qualche ora fuori casa. Una situazione complicata che Valentina ha intenzione di risolvere, per vivere meglio la propria storia.

Chi è Valentina Nulli Augusti

Nata il 30 agosto 1981 sotto il segno della Vergine, Valentina ha prima frequentato il liceo classico Orazio di Roma e poi la facoltà di Scienze Politiche presso l’Università di Roma 3. Ama la vita mondana e le serate con gli amici, a cui spesso deve rinunciare per la gelosia di Tommaso, suo fidanzato e convivente da un anno e sette mesi. Alle sue spalle ha già un matrimonio con Stefano Pagani, durato due anni dal 2014 al 2016 prima della separazione. Adesso il suo cuore è solo di Tommaso, anche se ci sono dei problemi da risolvere: “ho deciso io di iscriverci a Temptation Island perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me“.