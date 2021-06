Italo-americano con la passione per lo snowboard: chi è Tommaso Eletti, il geloso ‘toy-boy’ di Valentina a Temptation Island

Ha 21 anni ed è innamoratissimo di Valentina Nulli Augusti, la sua fidanzata 40enne con cui sta insieme da 1 anno e 7 mesi. Lui è Tommaso Eletti e insieme alla sua dolce metà partecipa alla nuova edizione di Temptation Island, programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Alto e con i capelli ricci e scuri, Tommaso ha frequentato la St. Francis International School della Capitale, ma una volta è stato bocciato, quindi si è diplomato con un anno di ritardo rispetto ai coetanei. Suo padre si chiama Carlo, mentre sua sorella Sara e, stando a quanto si apprende dai social, vive a Miami. Tommaso al momento abita a Roma a casa della compagna, per la quale nutre una gelosia morbosa e per questo lei ha deciso di scrivere al programma Temptation Island.

Origini italo-americane

Tommaso Eletti oggi abita nella Capitale insieme alla sua Valentina, ma possiede origini italo-americane e in passato ha studiato presso la Marymount International School. Il suo obiettivo è quello di diventare istruttore di snowboard, per questo motivo sta svolgendo alcuni esami per ottenere l’attestato. Pratica anche surf, wakeboard e cliffdive oltre a lavorare come cameraman: “cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina. E’ una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male“.