Il più bello d’Italia tra i tentatori di Temptation Island: tutte pazze per Manuel Di Bernardo

E’ iniziato uno dei programmi estivi più seguiti e amati. Temptation Island non stanca mai e in tantissimi restano incollati al televisore per seguire le vicende delle sei coppie che decidono di mettere a dura prova il loro amore, vivendo 21 giorni separatamente in due villaggi nei quali saranno a stretto contatto con sexy e avvenenti tentatori e tentatrici.

Tra coloro che cercherà di far oscillare qualcuna delle fidanzate c’è anche Manuel Di Bernardo.

Chi è Manuel Di Bernardo

Bello, fisicato e sensuale, Manuel Di Bernardo vanta sui social ben 215mila follower. Manuel ha 25 anni ed è originario di Roma. E’ seguitissimo anche su Tik Tok, dove vanta quasi 500 mila follower. E’ un modello e grazie alla sua bellezza è stato incoronato il più bello d’Italia del 2016/17.