Chi è la moglie di Eriksen? Sabrina Kvist Jansen, travolta dalla paura durante il malore del marito

Hanno fatto il giro del mondo le immagini del malore di Eriksen, avvenuto alla fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia, match valido per la prima giornata del Gruppo B di Euro 2021.

Il suo corpo disteso sul prato dello stadio di Copenaghen ha gelato il sangue a compagni e tifosi ma, in particolare, alla moglie del centrocampista dell’Inter presente sulle tribune dell’impianto danese. Sguardo perso nel vuoto e lacrime per Sabrina Kvist Jensen Eriksen, stretta nell’abbraccio di Kasper Schmeichel e Simon Kjaer mentre i sanitari si occupavano di suo marito. Attimi interminabili con quella paura fissa negli occhi, temendo per la vita del suo compagno.

Chi è la moglie di Eriksen

Sabrina Kvist Jensen Eriksen si è fidanzata con il capitano della Danimarca nel 2012, per poi sposarsi e avere due figli. Danese anche lei di Tommerup, Sabrina è nata nel 1992 e lavora nel campo dell’estetica, essendo una parrucchiera professionista. Durante l’esperienza del marito in Inghilterra con la maglia del Tottenham, Sabrina Kvist Jensen ha lavorato in un’azienda di abbigliamento e si è occupata della sua organizzazione no-profit di beneficenza, che ha l’obiettivo di aiutare i bambini in condizioni di povertà.