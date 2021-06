Il gol alla Svizzera e la T come esultanza: Manuel Locatelli e la dedica alla fidanzata Thessa Lacovich

Una serata magica per Manuel Locatelli, una notte che il centrocampista azzurro non dimenticherà facilmente, vista la doppietta segnata nel match tra Italia e Svizzera, valido per la seconda giornata del Gruppo A di Euro 2021. Due reti dedicate alla sua fidanzata Thessa, con il simbolo della T mostrato in particolare dopo la prima rete segnata su assist di Domenico Berardi.

Chi è Thessa Lacovich

Thessa Lacovich è italiana con origini della Costa Rica. Classe 1998, ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ottenendo la Laurea in Media Advertising in seguito alla quale è diventata una e-commerce freelance. Nel suo curriculum c’è anche una collaborazione con Sky come producer nel reparto di Sky Cinema, ma anche nell’accoglienza talent e dei casting.