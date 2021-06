Chi è Jessica Melena? La moglie di Ciro Immobile tra allenamenti e figli [FOTO]

Gli Europei di calcio 2021 stanno regalando spettacolo puro, in campo ma anche in tribuna. Negli spalti degli stadi europei, infatti, non mancano le dolci metà dei calciatori delle varie Nazionali. Venerdì scorso, infatti, all’Olimpico era presente Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, alla quale il calciatore napoletano ha dedicato il gol.

Chi è Jessica Melena

Jessica è nata a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 17 luglio 1990 ed è sposata con l’attaccante della Lazio da maggio del 2014: dal loro amore sono nati tre splendidi bambini, Michela nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nel 2019. Jessica ha incontrato Ciro quando studiava all’università de L’Aquila, nel 2012 e tra loro è stato un colpo di fulmine. Per amore, Jessica ha deciso di interrompere gli studi e quindi accantonare il suo sogno di diventare criminologa, e seguire il suo uomo, spinta dal forte desiderio di creare con lui una famiglia.

Jessica è una grande appassionata danza, che ha praticato da bambina, ma anche di fitness: soprattutto dopo le gravidanze, la bella e sexy moglie di Ciro Immobile si è dedicata ad intensi allenamenti in palestra e a casa (durante la pandemia di Covid-19), per mantenersi in forma e attiva.