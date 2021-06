Chi è il miglior tennista tra Federer, Nadal e Djokovic? La sorprendente risposta dell’ex allenatore di ‘Re Roger’

Nel mondo del tennis continua il dibattito su chi è e sarà il miglior tennista della storia tra i big-3, ovvero Federer, Nadal e Djokovic. La vittoria del serbo al Roland Garros 2021 sta rendendo la battaglia ancora più serrata e avvincente. A parlare proprio di questa sfida, recentemente, dando un suo sincero parere, è stato Paul Annacone ,ex allenatore di Federer e di Sampras, le cui dichiarazioni sono state sorprendenti

“Dal 2011 Nole ha vinto 18 Grandi Slam e Federer e Nadal ne hanno aggiunti 14. Ha vinto 31 Masters 1.000 e Federer e Nadal 28. Ha vinto 4 finali ATP contro l’1 di Federer. Ha battuto il record per settimane al numero 1 e pochissimi possono lottare con lui faccia a faccia. Con questo intendo dire che Djokovic è stato il tennista più dominante dell’ultimo decennio. È così e le statistiche lo dimostrano“, ha affermato a Tennis Channel.

“Djokovic è una persona che si lascia trasportare dalla storia. Ha seguito le orme di due grandi del tennis come Federer e Nadal, ma non ha quell’affetto del pubblico. Peccato che Novak non sia stato in grado di ottenere il riconoscimento che merita davvero”, ha concluso.