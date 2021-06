Sunil Chhetri, il bomber indiano che fa più gol di Messi e intasca solo… 275mila euro

Il suo stipendio non è di certo paragonabile a quello di Lionel Messi, ma in fatto di gol segnati con la propria nazionale, Sunil Chhetri non ha proprio nulla da invidiare alla Pulce.

L’attaccante indiano non smette di stupire e, alla veneranda età di 36 anni, ha superato l’attaccante del Barcellona nella speciale classifica di reti ‘internazionali’ segnate con la propria selezione. Messi è fermo a quota 72, mentre Chhetri è salito a quota 74 grazie alla doppietta rifilata al Bangladesh in un match di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022 e la Coppa d’Asia 2023. Il giocatore indiano ha conquistato così il secondo posto all-time alle spalle di Cristiano Ronaldo, lontanissimo con 103 centri con il Portogallo.

Niente ritiro

Sunil Chhetri non è certamente un giocatore conosciuto a livello internazionale, ma in India è una vera e propria istituzione. Il suo cartellino è di proprietà del Bengaluru, club che gli garantisce uno stipendio di 275mila euro a stagione, una cifra infinitesimale rispetto a quella che incassano Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, suoi rivali nella classifica di gol segnati in campo internazionale. Ma è con l’India che il 36enne dà il meglio di sé, al punto da voler continuare la sua avventura con la maglia della propria nazionale: “amo giocare a calcio, non mi ritirerò tanto presto. Ho giocato 15 anni per il mio Paese, vorrei arrivare a 20“. Ammaliato da Chhetri anche il presidente della Federcalcio indiana: “il nostro capitano Sunil Chhetri aggiunge un’altra medaglia, ha superato Lionel Messi per diventare il secondo miglior marcatore internazionale attivo con 74 gol“. Il prossimo obiettivo adesso per il bomber indiano è incrementare il proprio bottino nel prossimo incontro in programma il 15 giugno, quando l’India affronterà l’Afghanistan con lo scopo di permettere a Chhetri di compiere un altro passo verso la leggenda.