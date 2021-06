Cecchinato show al Roland Garros: l’azzurro piega De Minaur e vola al 3° turno

Il secondo turno del Roland Garros si chiude con una vittoria speciale ed importantissima per gli italiani! Se le donne azzurre sono state tutte eliminate dallo Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi, al secondo turno, gli uomini hanno risposto quasi tutti presente!

Dopo Fognini, che ha giocato ieri e Berrettini, Sinner e Musetti che invece hanno giocato oggi, anche Marco Cecchinato è riuscito a staccare il pass per il terzo turno del Roland Garros, per la terza volta in carriera.

Cecchinato è stato autore di una prestazione da favola, nella quale ha concesso al suo rivale, l’australiano De Minaur, numero 22 del ranking ATP, un solo set. Il match è terminato dopo due ore e 30 minuti di gioco, col punteggio di 6-4, 6-1, 3-6, 6-1. Cecchinato vola quindi ai sedicesimi di finale, nei quali sfiderà Lorenzo Musetti, in un altro derby tutto azzurro dopo quello di oggi tra Sinner e De Minaur.

Sono 5 gli azzurri dunque al terzo turno del Roland Garros: eguagliato il record della scorsa edizione.