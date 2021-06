Cavendish come sei anni fa a Fougeres! Capolavoro di Mark al Tour de France, il britannico in lacrime

Che spettacolo questo Tour de France! Dopo i grandi spaventi dei giorni scorsi, oggi tutti gli appassionati di ciclismo staranno piangendo dall’emozione per la splendida vittoria di Mark Cavendish sul traguardo di Fougeres.

Ancora un finale di tappa in volata al termine dei 150,4 km che hanno portato i ciclisti da Redon a Fougeres al termine della quale è stato un eccezionale ed incredibile Cavendish ad aggiudicarsi una vittoria stratosferica, in rimonta. Una vittoria che al Tour de France mancava da 5 anni e che arriva sul traguardo di Fougeres, dove Cavendish ha trionfato 6 anni fa. 31ª vittoria di tappa al Tour de France per Cavendish, che si è lasciato alle spalle Bouhanni e Philipsen.

Impossibile, per il britannico della Deceuninck Quick Step trattenere le lacrime. Splendido l’abbraccio con Alaphilippe e con i compagni di squadra che a mano a mano si sono congratulati con Cannonball.