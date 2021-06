Cassani ha scelto la squadra per le Olimpiadi: a Tokyo ci sarà anche Nibali, annunciate anche le azzurre

Gli appassionati di ciclismo attendevano questa giornata e questo annuncio con trepidazione. Il ct Cassani ha annunciato oggi i 5 atleti che voleranno a Tokyo per partecipare alle immineti Olimpiadi.

Saranno Nibali, Caruso, Moscon, Bettiol e Ciccone a portare alto il tricolore azzurro alla prossima rassegna a cinque cerchi, con a prova in linea che si correrà sul circuito attorno al monte Fuji sabato 24 luglio. Per la cronometro del 28 luglio, invece, Cassani ha scelto di portare a Tokyo il campione del mondo di specialità Filippo Ganna.

“Nibali verrà a Tokyo non per il cognome che porta, ma perche’ puo’ essere all’altezza della situazione. “Ci siamo ritrovati alla fine del Giro, io non volevo portarlo per il cognome che ha, ma solo perche’ va forte ed e’ tra i migliori cinque. Si e’ preparato come sempre, e’ il corridore che ha piu’ esperienza rispetto a tutti gli altri italiani. Se non sara’ in grado di vincere sara’ in grado di insegnare come si corre un’Olimpiade. Cinque anni fa quando ha vinto il giro, ho costruito una squadra impeccabile cucita appositamente su di lui. Soltanto una caduta non ci ha permesso di arrivare a una medaglia che sarebbe stata d’oro“, ha affermato Cassani.

Le azzurre per Tokyo

Anche il ct femminile, Salvoldi, ha annunciato le atlete che gareggeranno nella gara femminile di ciclismo a Tokyo: in Giappone voleranno Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Fidanza e Martina Alzini.