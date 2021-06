Caruso lotta ma cede a Cilic: esordio amaro per l’azzurro a Wimbledon

Esordio amaro per Salvatore Caruso a Wimbledon: il tennista italiano, numero 96 del ranking mondiale ha ceduto a Cilic al primo turno dello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra.

Caruso ha lottato nei primi due set, mettendo in difficoltà il rivale croato, che li ha però vinti entrambi, per poi crollare definitivamente nel terzo set: il match è terminato dopo due ore e 43 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 7-6, 6-1. E’ Cilic, dunque, a staccare il pass per il secondo turno, dove sfiderà il vincente del match tra Trungelliti e Bonzi.