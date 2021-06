Camila Giorgi sorride a Wimbledon: superato il primo turno in scioltezza

Dopo la splendida prestazione al torneo WTA di Eastbourne, Camila Giorgi, che aveva deciso di ritirarsi per non strapazzare troppo il suo fisico in vista di Wimbledon, sorride all’esordio nello Slam inglese.

La tennista azzurra numero 62 del ranking WTA ha trionfato in scioltezza oggi al primo turno del torneo in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Camila Giorgi ha battuto la svizzera Teichmann, 55ª nella classifica mondiale, in due set, con un doppio 6-2 in poco più di un’ora.

Giorgi vola quindi al secondo turno, dove sfiderà Muchova.