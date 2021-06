Camila Giorgi strepitosa! L’azzurra in semifinale ad Eastbourne: Sabalenka ko in 3 set

Un percoso favoloso quello di Camila Giorgi al torneo WTA di Eastbourne: la tennista azzurra numero 75 del ranking WTA ha staccato oggi il pass per la semifinale del torneo in corso sui campi in erba della città inglese. Un risultato pazzesco quello di Camila, che dopo aver mandato al tappeto Pliskova qualche giorno fa, oggi ha superato in tre set la numero 4 al mondo Sabalenka. Giorgi ha trionfato dopo due ore e 21 minut di gioco col unteggio di 7-6, 0-6, 6-4 e in semifinale sfiderà Kontaveit.

Una prestazione brillante quella di Giorgi che, nonostante un secondo set da dimenticare, perso in maniera devastante per 6-0, non si è abbattuta e ha lottato per la vittoria a denti stretti, riuscendo a portare a casa un successo speciale.