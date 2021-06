Telecamera in mano e sprint da medaglia d’oro: cameraman ‘vince’ la gara dei 100 metri [VIDEO]

Un epilogo davvero sorprendente, un esito impronosticabile per una gara a cui nemmeno partecipava. Hao Xiaoyang, freelance di 23 anni, è finito sotto i riflettori per aver ‘vinto’ una gara di velocità sui 100 metri con jeans, maglietta e telecamera in mano. E’ successo lo scorso 30 maggio all’Università di Datong, nel nord della Cina, dove si è svolta la competizione in questione.

Star del web

Il compito di Hao era quello di riprendere la gara, così è partito 20 metri davanti agli atleti ed è riuscito a mantenere il vantaggio fino al traguardo. Un’impresa che ha fatto subito il giro del web, facendo diventare il 23enne una vera e propria star. Un risultato eclatante di cui Hao non si è nemmeno reso conto, dal momento che in quei momenti l’unica sua preoccupazione era quella di mantenere stabile la telecamera.

