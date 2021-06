Tour de France, rovinosa caduta a centro gruppo nella terza tappa: coinvolto anche Geraint Thomas [VIDEO]

Caduta rovinosa e piuttosto brutale quella che ha coinvolto Geraint Thomas nel corso della terza tappa del Tour de France, il corridore della Ineos è finito a terra a causa delle condizioni dell’asfalto, reso viscido dalla pioggia. Oltre al gallese, sono caduti anche Tony Martin e Robert Gesink con quest’ultimo costretto al ritiro. Thomas è riuscito a risalire in sella alla sua bici, trovando Luke Rowe pronto ad aspettarlo per tirarlo di nuovo in gruppo.