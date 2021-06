Buffon al Parma, una scelta presa anche per la famiglia: “papi sei ancora fortissimo perchè vai lì?”

Ieri è stata la giornata delle ‘presentazioni’ per Gigi Buffon, nuovo portiere del Parma. Una storia d’amore lunga e travagliata, quella del portiere italiano ed il Parma, ma si sa, “certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”. I tifosi del Parma non hanno ancora accettato l’arrivo dell’ex portiere della Juventus, ma sarà Buffon a farli ricredere, dandogli risposte in campo dopo il suo addio nel 2001 per indossare la maglia bianconera.

Oggi, Buffon è pronto per una nuova sfida, che ha deciso di accettare anche per i suoi figli, come spiegato da lui stesso in conferenza,

“Le motivazioni per le quali sono venuto sono tantissime, mi viene in mente l’ultima, ne parlavo con mia moglie mentre venivamo qua: il fatto che i miei figli mi conoscano come portiere della Juve, della Nazionale, del Psg, della Juve e di Parma sapessero e sanno poco o niente, di quello che ha rappresentato per me e di quello che io ho rappresentato per Parma era un qualcosa che mi disturbava perchè second ome è un patrimonio che Gigi Buffon come padre e come giocatore deve dare ai suoi figli, perchè devono capire, perchè mio figlio quando ho detto “Louis lo sai che vado a Parma”, mi ha guardato e mi ha detto “ma come cavolo papi, mi hai detto che ti senti ancora fortissimo, che vuoi giocare in Champions League e vai a Parma?” e il fatto che lui nn capisse mi ha spinto a dire devo andare a Parma, così capirà perchè lo faccio. Questi sono messaggi, indiretti, che spero che almeno per quel che riguarda i miei figli, li stimolino ad un’idea di analisi delle cose, del perchè si fanno delle scelte. E anche il aftto che mia moglie non avesse mai visto cosa significasse il Parma per me è un qualcosa che mi faceva piacere farle vedere e spero che sia stata una cosa ben fatta“, è questo uno dei motivi che ha spinto Buffon a tornare al Parma.