Brozovic buongustaio, la rivelazione di Lovren: “ha mangiato 2 kg di salame prima della finale mondiale”

Che Marcelo Brozovic fosse un personaggio piuttosto particolare è cosa nota, ma che lo fossero anche le sue abitudini alimentari fino a questo momento non era dato saperlo.

Dejan Lovren ha fatto luce anche su questo, rivelando come il connazionale ami mangiare cibo tutt’altro che salutare prima di partite piuttosto importanti. Intervenuto al podcast HNS, il difensore croato ha ammesso come Brozovic abbia mangiato 2 kg di salame prima della finale del Mondiale 2018, persa dalla Croazia contro la Francia. “Prima della finale del Mondiale del 2018, Brozovic ha mangiato due chili di salame, due croissant e bevuto tanta Coca-Cola” le parole di Lovren su Brozovic. “Nonostante questo, ha corso per quindici chilometri senza problemi. Quando gli ho chiesto come possa averlo fatto, mi ha indicato il cielo dicendomi solo ‘salame, salame‘. Se mangiassi io qualcosa del genere, mi riprenderei dopo quattro giorni“.