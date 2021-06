L’Italia ‘premia’ gli azzurri, definiti i bonus dai quarti: la vittoria dell’Europeo vale un bel gruzzoletto

Archiviata la fase a gironi con tre vittorie su tre partite giocate, adesso per l’Italia comincia la fase a eliminazione diretta dove ogni errore si pagherà a caro prezzo. Sul cammino della Nazionale c’è l’Austria di Foda, riuscita ad avere la meglio nello scontro diretto contro l’Ucraina e a staccare il pass per gli ottavi di finale di Euro 2021.

Un match delicato che, se vinto, regalerebbe agli azzurri non solo l’accesso ai quarti di finale, ma anche un bel bonus economico. L’accordo è stato raggiunto ieri dopo un incontro tra Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e la coppia Bonucci-Chiellini in rappresentanza della Nazionale. Una trattativa velocissima conclusasi con la definizione dei premi in caso di avanzamento nel torneo, cifre più o meno simili con quelle promesse a Euro 2016, con l’aggiunta di un riconoscimento in caso di accesso ai quarti di finale.

Le cifre

In caso di vittoria contro l’Austria e accesso tra le migliori otto di Euro 2021, i giocatori riceverebbero 80mila euro lordi a testa. L’eventuale semifinale frutterebbe invece 150mila euro per ogni singolo componente della rosa, mentre il secondo posto garantirebbe 200mila euro. Se l’Italia infine dovesse vincere l’Europeo, ogni giocatore si porterebbe a casa 250mila euro per il successo, stessa cifra che era stata prevista a Euro 2016. Una somma importante ma comunque inferiore a quelle definite dalle altre big di questo Euro 2021.

I bonus delle altre big

L’Inghilterra ha promesso 540mila euro a ogni calciatore per la vittoria finale, il Belgio una somma vicina ai 435mila euro, mentre Germania e Spagna garantiranno intorno ai 400mila per ogni componente della Rosa. I giocatori di Francia e Portogallo dovranno ‘accontentarsi’ di 340mila euro, più o meno la stessa cifra promessa dalla Danimarca. L’unica nazionale tra le big rimasta sotto la soglia dell’Italia è l’Olanda, che garantirà ai propri giocatori circa 200mila euro in caso di vittoria finale.