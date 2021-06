Lotito nei guai, la FIGC boccia la proposta di trust: la Serie A per la Salernitana è a forte rischio

Niente da fare, al momento la Salernitana non può partecipare al prossimo campionato di Serie A, nonostante la promozione ottenuta sul campo poche settimane fa.

La FIGC ha bocciato la proposta di trust presentata dalle società che detengono la proprietà del club campano: una del figlio di Claudio Lotito e l’altra di suo cognato Marco Mezzaroma. La Federazione ha sottolineato come “in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio ‘blind trust’. La Figc rileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti“.

Dead-line

Per questi motivi, la FIGC ha dato tempo fino a sabato 3 luglio alle 20 per risolvere i problemi, così da iscrivere regolarmente la Salernitana al prossimo campionato di Serie A. In caso contrario, il club campano non potrà parteciparvi perché, essendo Lotito già presidente della Lazio, non gli è permesso dalle norme federali essere proprietario, direttamente o comunque indirettamente, di due club che competono nello stesso campionato.