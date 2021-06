Berrettini avanza a Wimbledon: l’azzurro batte Pella in 4 set e vola al 2° turno

Esordio non troppo facile per Matteo Berrettini a Wimbledon. Il tennista italiano, reduce dalla vittoria al Queen’s, ha superato il primo turno dello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Club.

Il miglior italiano al mondo, numero 9 del ranking ATP, ha battuto in 4 set Pella. L’argentino è riuscito a dare filo da torcere a Berrettini, mettendolo in difficoltà e portando a casa anche un set. Solo sul finale l’azzurro è riuscito ad imporsi e asfaltare Pella, con l’ultimo set vinto per 6-0.

Il match è terminato dopo due ore e 18 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0. Berrettini al secondo turno sfiderà il vincente della sfida tra Van De Zandschulp e Barrere.