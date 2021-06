Al Roland Garros va in scena Berrettini-Djokovic: il programma delle partite di oggi a Parigi

L’attesa sta per terminare, il giorno tanto atteso è arrivato: oggi torna in campo Matteo Berrettini al Roland Garros. L’azzurro, numero 9 al mondo, sfiderà Novak Djokovic nel match valido per i quarti di finale dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi.

Berrettini arriva da qualche giorno di riposo in più rispetto al numero 1 al mondo, perchè non ha giocato gli ottavi di finale a causa del ritiro di Roger Federer. A Parigi ci saranno però anche altri tre match tra torneo femminile e torneo maschile, tutti validi per i quarti di finale dello Slam.

Ad aprire le danze saranno le donne, ma nel primo pomeriggio non bisogna dimenticarsi di Rafa Nadal, che sfida Schwartzman per un posto in semifinale. Per la sfida di Berrettini, invece, bisognerà aspettare qualche ora in più: l’azzurro scenderà in campo solo in serata.

Il programma delle partite di oggi al Roland Garros

Torneo maschile

14.00 Nadal-Schwartzman

20.00 Berrettini-Djokovic

Torneo femminile

11.00 Gauff-Krejcikova

12.30 Sakkari-Swiatek