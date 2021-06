Vittoria e semifinale, Berrettini impressiona al Queen’s: il sorpasso su Federer non è più utopia

Matteo Berrettini continua stupire al Queen’s di Londra, conquistando una splendida semifinale grazie al successo ottenuto nei quarti contro Daniel Evans, superato in due set con il risultato di 7-6, 6-3 dopo un’ora e 41 minuti di partita.

Il rinvio del match a causa della pioggia non ha distratto il numero uno azzurro, riuscito a tenere in mano il pallino dell’incontro nei momenti decisivi e a staccare così il pass per il penultimo atto del torneo, dove affronterà Alex De Minaur. Grazie a questo risultato, Berrettini ottiene 180 punti in totale che servono per controbilanciare quelli conquistati in questo periodo negli anni precedenti: Halle 2019 (90) e Antalya 2020 (45).

Assalto a Federer

Grazie al percorso compiuto finora, Matteo Berrettini conferma il proprio nono posto nel ranking ATP salendo a quota 4148, avvicinandosi così all’ottava posizione di Roger Federer. Lo svizzero è ancora lontano, dal momento che viaggia a 4815 punti, ma se l’azzurro dovesse andare in finale al Queen’s salirebbe a 4268 e in caso di successo a 4468. A Wimbledon poi potrebbe andare addirittura in scena il sorpasso, visto che Federer dovrà difendere i 1200 punti della finale 2019, mentre Berrettini solo 180.

Le parole di Berrettini

Soddisfatto Berrettini al termine della vittoria con Evans, decisiva per staccare il pass per i quarti del Queen’s: “quando si arriva al tie-break, non si sa mai. Si gioca su pochi punti, soprattutto sull’erba. Non ho servito così bene, molte seconde palle, però ho giocato meglio negli ultimi punti. Oggi le condizioni erano molto diverse rispetto ai giorni scorsi, è stato difficile. Mi sono dovuto un po’ adattare, ma sono soddisfatto per la mia prestazione. Il campo comunque era ottimo. Mi aspettavo fosse scivoloso, invece no. Spero che il meteo regga anche nelle prossime ore. Gioco partita dopo partita. Questo è il mio obiettivo. Mi mancano due passi in questo torneo, ma spero di continuare così”.