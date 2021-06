Italia da favola al Roland Garros! Berrettini agli ottavi: Kwon Soonwoo battuto in tre set

Che spettacolo questi giovani azzurri del tennis! Dopo Musetti e Sinner, anche Matteo Berrettini stacca il pass per la seconda settimana del Roland Garros! Il tennista romano, numero 9 al mondo, dopo un primo set complicato, nel quale il suo rivale, il coreano Kwon Soonwoo ha provato a metterlo in difficoltà, è riuscito a reagire nel miglior modo possibile, senza concedere troppo al numero 91 del ranking ATP. Berrettini ha trionfato in due ore e 14 minuti di gioco, aggiudicandosi il match col punteggio di 7-6. 6-4, 6-4. Se Musetti sfiderà Djokovic agli ottavi, e Sinner invece dovrà fare i conti con Nadal, a Berrettini tocherà il vincitore del match tra Koepfer e Federer, attualmente in corso.