Manca sempre meno all’esordio dell’Italia agli Europei di calcio 2021, la rassegna continentale che si sarebbe dovuta svolgere lo scorso anno ma che è stata rimandata a causa della pandemia di Covid. L’11 giugno gli azzurri apriranno le danze nella sfida contro la Turchia e intanto si preparano tra raduni e allenamenti, ma anche simpatiche apparizioni in tv.

Ieri sera, tutta la nazionale italiana, guidata da Mancini, ha partecipato alla trasmissione Notte Azzurra, condotta da Amadeus. Tra sketch e tanta musica, non sono mancati momenti divertenti ed esilaranti. Uno di questi è stato il monologo di Paolo Bonolis, che ha fatto però infuriare molti tifosi juventini. Il famoso conduttore italiano, noto per la sua fede nerazzurra, ha preso di mira Giorgio Chiellini con una battuta che ha creato il caos sui social: “in un Italia-Germania 1-0 nel finale, quando ci difendiamo con le unghie e con i denti, con tutti in silenzio, ecco Chiellini che respinge di testa e si butta che pare gli abbiano sparato dalle tribune.. questo in Italia può accadere, all’estero non lo so“.

Le reazioni social

Sui social in tantissimi si sono scagliati contro Bonolis. “Vedere #Chiellini ridere alle battute di quel pezzo di m3rd4 di #Bonolis mi ha dato molto fastidio, è ora di smetterla di fare i signori con questi poveracci, io sarei andato via immediatamente dallo studio, e per rimanere in Nazionale avrei preteso le scuse“. “Un prescritto per frode sportiva che ha pure il coraggio di parlare..in una trasmissione dedicata alla nazionale e pagato con soldi pubblici #Bonolis sei il classico interista frustrato“, questi sono solo alcuni dei tweet dei tifosi che non hanno mandato giù l’ironia di Bonolis. Sul web, però, ovviamente, c’è anche chi lo difende.