Basket femminile, salta per Covid l’amichevole tra Spagna e Italia: positive due atlete spagnole

A seguito della positività al Covid-19 riscontrata oggi in due giocatrici della Nazionale spagnola, la partita in programma questa sera alle 20.30 a Valencia tra le Azzurre e le iberiche non si giocherà. La squadra di Lino Lardo si allenerà alla Fonteta dalle 18.00 alle 20.00, tutta la delegazione Azzurra è risultata negativa al test molecolare eseguito ieri mattina. La Nazionale Femminile continuerà la propria preparazione all’EuroBasket Women 2021 a Valencia: l’esordio avverrà il 17 giugno con la Serbia (ore 18.00), il 18 la partita col Montenegro (ore 15.00) e il 20 con la Grecia (ore 18.00). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sui canali di SkySportHD.

La formula dell’Europeo

La formula dell’Europeo prevede che le prime classificate dei quattro gruppi accedano direttamente ai quarti di finale e che le seconde e le terze si affrontino in uno spareggio che vale l’accesso alle prime otto. Le Azzurre incrocerebbero il girone A che include Spagna, Slovacchia, Bielorussia e Svezia. La fase finale della competizione si giocherà tutta a Valencia. Le prime sei classificate dell’EuroBasket Women 2021 accedono al torneo pre-Mondiale che si giocherà a febbraio 2022 e che qualifica per la FIBA Women’s Basketball World Cup in programma a Sydney (Australia) dal 22 settembre all’1 ottobre 2022.