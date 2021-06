Barella scherza in panchina con Locatelli: Manuel ha una reazione… furiosa [VIDEO]

L’Italia fa il pieno nel girone, ottenendo tre vittorie su tre partite giocate e adesso attende di sapere chi tra Ucraina e Austria sarà la sua avversaria agli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021.

Il segreto di questa squadra è un’unione di gruppo davvero speciale. Tante risate, tanto divertimento e tanti scherzetti che, però, non sempre fanno ridere le ‘vittime’. Abbiamo visto e rivisto gli scherzi di Insigne a Immobile, così come anche quelli di Jorginho a Berardi, ma a far sorridere nelle ultime ore è quanto avvenuto in panchina ieri durante Italia-Galles.

Nicolò Barella ha infatti punzecchiato Locatelli, lanciandogli addosso degli oggetti, forse un nastro per le fasciature, ma Manuel non è sembrato molto divertito da ciò. “Mi hai rotto il ca**o”, si legge dal labiale di Locatelli, che seccato dai giochetti del suo compagno di squadra gli ha rilanciato addosso con rabbia l’oggetto. Un video che è diventato virale sui social in pochissimo tempo.