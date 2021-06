Is Me-Music Edition: il nuovo talent show presentato da Aw Lab e Fandango Club Creators

AW LAB e Fandango Club Creators presentano la quarta edizione di “IS ME – Music Edition”, il talent show, ideato da AW LAB, che unisce i mondi dello streetwear, dell’arte e della musica con l’obiettivo di dare voce alla creatività e al talento delle nuove generazioni. L’evento è powered by PLUG-Mi, il format di Fandango Club Creators legato alla urban culture experience nato in collaborazione con Fiera Milano e Micam Milano.

L’edizione 2020 ha visto l’adesione di oltre cinquemila giovani aspiranti artisti della musica, decretando IS ME – Music Edition uno dei più grandi talent di sempre. Un successo che ha spinto lo show dalla condivisione sui social fino alla programmazione televisiva. Questa edizione sarà infatti trasmessa in esclusiva da MTV, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia presente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

I giurati d’eccezione di questa nuova edizione saranno il rapper milanese Ernia e il DJ produttore italo-argentino Shablo. Quest’ultimo metterà a disposizione un suo beat con cui misurarsi per essere selezionati e passare alle fasi finali del contest.

Per partecipare, a partire dall’8 giugno fino al 31 agosto ci si potrà candidare rispondendo alla call to action lanciata dai canali social di AW LAB, PLUG-Mi, e dei due giudici d’eccezione. Otto concorrenti, divisi in due squadre capitanate da Ernia e Shablo, proseguiranno la loro avventura in 4 puntate televisive trasmesse su MTV che racconteranno la loro esperienza dalle battle live alla grande finale.

Le storie personali dei ragazzi si intrecceranno a quelle di Ernia e Shablo che, oltre a vestire i panni di giudici, ricopriranno anche il ruolo di mentori e accompagneranno sia i talent che gli spettatori in un viaggio all’interno della scena musicale italiana.

Ad attendere il vincitore, un premio senza eguali: un viaggio a Dubai per esibirsi a uno dei festival più attesi dell’anno, il SOLE DXB.

La cornice dell’evento sarà il nhow di via Tortona 35 a Milano, una location d’eccezione che grazie ai suoi spazi, progettati dall’architetto e designer italiano Matteo Thun, legherà il mondo della musica e l’arte al design e al lifestyle milanese.

Partner d’eccezione dell’evento quattro brand streetwear iconici che daranno carattere e stile a tutti i protagonisti: Converse, Diadora, New Era, Puma. Radio Ufficiale: Radio 105.

“Non potremmo essere più emozionati per la realizzazione di questa nuova edizione di AW LAB IS ME – Music Edition. Siamo alla quarta edizione, ma l’idea di base non cambia: quello che vogliamo fare è amplificare la cultura giovanile, dare voce ai giovani talenti, un palco su cui esibirsi e l’opportunità unica di esprimersi e confrontarsi con professionisti del settor e. Con MTV e SOLE DXB crediamo che il progetto abbia tutte le carte in regola per affermarsi ancora una volta come punto di riferimento nella industry”, ha dichiarato Antonio Marrari, Head of Marketing di AW LAB.

“IS ME powered by PLUG-Mi è un talent show rivolto a tutti i giovani con una sfrenata passione per la musica, per le esibizioni dal vivo e con un occhio sempre attento allo stile. La natura ibrida del progetto, che nasce dai social per arrivare su MTV, dimostra ancora una volta come Fandango Club Creators sia capace di proporre e realizzare format dall’appeal internazionale e rivolti soprattutto a Millennials e Gen Z. IS ME è il luogo perfetto per chi è consapevole del proprio talento e stava aspettando solo il momento giusto per mostrarlo.” Domenico Romano, AD di Fandango Club Creators

IS ME – Music Edition è un’occasione straordinaria per vivere un’esperienza unica e diventare un vero artista. Un possibile trampolino di lancio per una carriera o per misurarsi con il mondo della musica professionale, un evento che in tre anni ha saputo coinvolgere migliaia di giovani dando loro delle vere opportunità di visibilità e crescita personale ed artistica.