Sarà l’Austria l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale di Euro 2021, la selezione del tedesco Foda si impone nello scontro diretto contro l’Ucraina e stacca il pass per la fase a eliminazione diretta per la prima volta nella propria storia.

Niente da fare per la squadra di Shevchenko, sconfitta per 1-0 a Bucarest e costretta a salutare la competizione, dal momento che 3 punti difficilmente basteranno per essere ripescata come una delle quattro migliori terze. Decisivo il gol di Baumgartner al ventesimo minuto del primo tempo, una rete che manda l’Austria agli ottavi dove affronterà proprio l’Italia. Netto infine il successo dell’Olanda nell’altra sfida del Gruppo C, Macedonia del Nord asfaltata 3-0 nell’ultima gara in nazionale di Goran Pandev.

Risultati e classifica del Gruppo C:



Macedonia del Nord-Olanda 0-3

Ucraina-Austria 0-1

Olanda 9*

Austria 6*

Ucraina 3

Macedonia del Nord 0