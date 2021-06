Comico autogol del portiere di Haiti, doppio liscio e palla in rete: il Canada non crede ai suoi occhi [VIDEO]

Il sogno di Haiti di giocare i Mondiali di Qatar 2022 svanisce al cospetto del Canada, che elimina la nazionale centro-americana anche a causa di un clamoroso autogol commesso dal proprio portiere Josué Duverger. Il 21enne, che gioca nell’Under 23 del Vitoria Setubal, si è reso protagonista di un doppio liscio che ha sbloccato il risultato del match di qualificazioni mondiali, cancellando così il sogno di Haiti di staccare il pass per l’Ottagonale da cui usciranno le tre squadre della Concacaf che voleranno in Qatar, più la quarta che si giocherà il posto nel playoff intercontinentale.

Dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa, quando ancora il risultato era sullo 0-0, Duverger si è prima fatto passare la palla tra le gambe e poi, nel tentativo di rinviare, ha colpito la sfera con il piede d’appoggio mandandola in rete. Un autogol davvero comico seguito successivamente da altri due gol del Canada, che hanno definitivamente fatto calare il sipario sulla partita. Un 3-0 che permette così alla nazionale allenata da John Herdman di continuare a cullare il sogno mondiale.

