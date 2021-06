Perché i portieri della Svizzera si allenano con gli occhiali da sole? Una scelta dettata dalla… scienza

Niente di insolito o stravagante, ma semplicemente un modo alquanto curioso e originale di migliorare la vista dei propri portieri.

La Svizzera ha da un po’ di tempo introdotto l’utilizzo degli Strobe Glasses durante gli allenamenti degli estremi difensori elvetici, spinti a indossare un paio di ‘occhiali da sole’ che hanno la capacità di sviluppare la vista e, di conseguenza, le doti atletiche e i riflessi. Si tratta di veri e propri occhiali intelligenti che ‘parlano’ con il cervello di chi li indossa e, così facendo, aiutano i muscoli dell’occhio e stimolano il bulbo oculare, evitando la degenerazione della cornea.

Come funzionano gli Strobe Glasses

Costruiti da un’azienda giapponese, gli ‘Strobe Glasses‘ hanno diverse funzioni che aiutano a migliorare la capacità visiva. Possono emettere luci lampeggianti, rendere ciechi a intermittenza per velocizzare i movimenti dell’occhio oppure riprodurre l’effetto “slow-motion” per incrementare la capacità di reazione. Secondo quanto riferito dalla società che li ha progettati, basta indossarli per un quarto d’ora ogni 2-3 giorni per 2-3 mesi per avere un incremento notevole della capacità visiva. Per questo motivo Sommer e colleghi li utilizzano, anche se servirà ben altro contro la Francia per evitare che il trio Mbappé-Benzema-Griezmann faccia male alla Svizzera negli ottavi di finale di Euro 2021.